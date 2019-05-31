Yeni başkan Berke oldu

Geçtiğimiz sezon Cadde Taraftarlar derneği kurucularından Bahadır Şahin’in uzun bir aradan sonra tekrar devraldığı taraftarlar derneği başkanlık görevin Yozgatspor’un TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmasının ardından bırakmıştı. Bahadır Şahin’in bıraktığı dernek başkanlığı görevine İş Bankasından emekli olan Ali Berke üstlendi. Yeni sezonda Cadde Taraftarlar Derneği üyesi taraftarlara Ali Berke liderlik yapacak.