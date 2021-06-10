Yengenin hedefi olimpiyat şamhiyonluğu

Yozgat’ın yengesi, Türkiye’nin ilk Avrupa ve Dünya kadın şampiyonu Yasemin Adar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun konuğu oldu. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran, Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi milli sporcu Yasemin Adar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette milli sporcu Yasemin Adar'a, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ve Milli Takım Teknik Direktörü, Trakya Üniversitesi öğrencisi Efraim Kahraman eşlik etti. Adar Tokyo’da yapılacak olan Olimpiyat şampiyonasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen tüm gayrete göstereceğini söyledi. Avrupa ve Dünya şampiyonluklarının ardından tek hedefinin Olimpiyat şampiyonu olarak Türk Kadın Güreş tarihinde bir ilke imza atmak istediğini vurgulayan milli sporcu Yasemin Adar ‘’Son yıllarda tüm şampiyonalarda büyük başarılara imza attık. Şimdiki hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkem adına en iyi sonucu elde etmek. Bu konudaki hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sadece orada olmak değil, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırmak istiyorum. Bu beni daha çok motive ediyor. Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi. Prof. Dr. Tabakoğlu ise Yasemin Adar'ın güreş tarihinde efsane olacağına inandığını ifade etti. Son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Eleme Turnuvası'nda tüm rakiplerini yenerek Türkiye'ye güreşte dokuzuncu Olimpiyat kotasını kazandıran milli sporcu Yasemin Adar'ı başarısından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanacağına olan inancını dile getirdi. •Spor Merkezi•