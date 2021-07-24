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Yengenin gözü altında

Tokyo’da gerçekleştirilecek olan Olimpiyatlarda mindere çıkacak olan Yozgat’ın yengiesi Yasemin Adar gözünü altın madalyaya dikti.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:01
Yengenin gözü altında

Olimpiyatlar öncesinde son hazırlık kampını gerçekleştiren Avrupa ve Dünya şampiyonu Yozgat’ın yengesi milli güreşçi Yasemin Adar, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi. Olimpiyatların ertelenmesinin kendisi için hem avantaj, hem de dezavantaj oluşturduğuna dikkat çeken Adar, ufak bir sakatlığının olduğunu o sakatlığının iyileştiği için bir avantaj olduğunu ancak bir yaş daha büyüdüğü içinde dezavantaj olduğunu vurguladı. Şu an olimpiyatlara kadın ve erkeklerin neredeyse eşit sayıda gittiğinin altını çizen Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, ‘’Ben Türkiye'nin ilk Avrupa ve dünya kadın güreşçisiyim. En büyük isteğim, yeni bir tarih yazarak olimpiyatlarda Altın madalya almak’’ dedi. 
Kadınların ön plana çıkması için Spor Bakanlığı ve Türk Güreşi adına çalışmalar yapmak istediğini anlatan Adar, kadın güreşinin büyük bir ivme kazandığını belirterek, ‘’Özellikle 2016 yılından bu yana Kadın güreşçilerimiz büyük başarı elde ettiler. Bu başarının sürmesi için Olimpiyatlardan Altın madalya gelmesi gerekiyor’’ diye konuştu. 

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Yengenin Gözü Altında
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