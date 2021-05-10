YENGEDEN OLiMPiYAT ViZESi

Bulgaristan’ın Sofya şehrinde devam eden Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvasında Kadınlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu Yasemin Adar Ekvatorlu, Kübalı ve Avusturyalı rakiplerini yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Avrupa ve Dünya Şampiyonu 76 kilodaki Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar ilk turda Ekvatorlu rakibi Genesis Reasco Valdes'i 18-7 sayı tuşuyla, Çeyrek finalde de U23 Dünya Şampiyonu Kübalı Milayims Marin Potrille'i 2-0 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Yasemin Adar, yarı finalde Dünya 3’üncüsü Avrupa 2’incisi Avusturyalı Martina Kuenz'i de rahat bir şekilde 10-1 yenerek finale adını finale yazdırdı. Yasemin Adar böylece Türkiye 9.cu Olimpiyat kotasını kazanmış oldu.