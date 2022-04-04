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Yenge yine tarih yazdı

Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar Yiğit, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonasında 5’inci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak bir kez daha adını tarihe altın harfler ile yazdırdı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:57
Yenge yine tarih yazdı

Avrupa Güreş Şampiyonasında 76 kiloda mücadelesinde Estonyalı Epp Maee ile karşılaşan Yasemin Adar Yiğit, rakibini 3-1 yenip Avrupa şampiyonu oldu. Çeyrek finalde Bulgar Mariya G. Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle yenip yarı finalde Macar Bernadett Nagy’yi ilk devre bitmeden tuşla geçen Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar Yiğit, final maçında da Estonyalı rakibine karşı 3-1 üstünlük kurup Avrupa şampiyonu oldu.
MADALYA KOLEKSİYONU 
BÜYÜYOR
Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yozgat yengesi, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016-2019 arasında peş peşe 4 kez altın madalya kazanmıştı. Yasemin Adar Yiğit ayrıca Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. Karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmada, ilklerin kadını olduğu için gururlu olduğunu kaydeden milli güreşçimiz, “5’inci kez Avrupa Şampiyonu oldum, çok mutluyum. Hem kendi adıma, hem de takım halinde ilkleri başarıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ilk kez 3 finalimiz var, daha önce en fazla 2 finalimiz vardı. 50 kiloda Evin ile çok güzel birçok başlangıç yaptık, o da şampiyon oldu. İstiklal Marşı'yla açılışı yaptık, İstiklal Marşı'yla kapanışı yapıyoruz. Bizi takip eden, destek olan, dua eden herkesten Allah razı olsun’’  dedi.

Son Güncelleme: 03.04.2022 14:59
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