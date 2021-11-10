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Yenge yeni yönetimde

Türkiye Güreş Federasyonu 5’inci Olağan ve Mali Genel Kurulun toplantısı yapılırken, Türkiye Güreş Federasyonu yeni başkanlığına ise Şeref Eroğlu seçildi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:58
Yenge yeni yönetimde

Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar’da Şeref Eroğlu’nun yönetiminde yer aldı. Anadolu Hotels Esenboğa Termal'de yapılan genel kurulda 152 delegenin oyunu alan olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı oldu. 2015'ten itibaren başkanlık görevini yürüten Musa Aydın 107 oyda kalırken, bir oy geçersiz sayıldı. Şeref Eroğlu'nun yönetim kurulu listesinde olimpiyat üçüncüsü, dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar da yer aldı. Eroğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda bulunan asil üyeler şöyle, Ahmet Taşçı, Ali Kayalı, Yasemin Adar, Mahmut Çelikcan, Turgay Baştuğ, Hürbay Duran, Selim Akceylan, İsmail Acıpınar, Mehmet Tuncer, Hızır Sözüer, Barış Şeref, Murat Şahin, Hasan Aydın, Fezair Tatlıdil.

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