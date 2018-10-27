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Yenge tarihe geçti

YOZGAT’ın yengesi Yasemin Adar, Türk Güreş tarihine geçti.

Yenge tarihe geçti

YOZGAT’ın yengesi Yasemin Adar, Türk Güreş tarihine geçti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Yenge tarihe geçti

Milli sporcu geçtiğimiz yıl Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Türk güreş tarihine adını “altın” harflerle yazdırdı. Yasemin Adar, finalde Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk’u 5-4 mağlup ederek, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi olarak tarihe geçti.Dağıstan’da da Rus sporcu Ekaterina Bukina’yı yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, Maceristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasında da ikinci olarak Türkiye adına gümüş madalya kazanma başarısını elde etti. 

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