Yenge tarihe geçti

Yasemin Adar önce repesajda Tunuslu Zeyneb Sghaıer'i 2. dakikada tuşla yendi. Bronz madalya maçında da Dünya Gençler Şampiyonu Asya 2’insi rakibi Kırgız Alperi Medet Kyzy 'i ilk devrede 4-0 öndeyken 1,5 dakika dolmadan tuşla yenerek Bronz madalya kazandı. Bu Bronz Madalya Kadınlarda Olimpiyatlarda Türkiye'nin kazandığı ilk Madalya olarak tarihe geçti. Tokyo'da Güreşte 2’inci madalyamızı toplamda 5’inci madalyamızı kazanmış olduk. Yasemin Adar Tokyo'da Bronz Madalya ile tarihimizin en başarılı kadın güreşçisi olurken 1 dünya, 4 Avrupa, 1 Akdeniz Oyunları, 1 İslam Oyunları şampiyonu olarak da büyük başarılara imza attı.