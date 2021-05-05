Yenge Olipiyat kotası için gitti

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Dünya Olimpiyat kotası eleme müsabakası için bu ülkeye giden Yasemin Adar, burada rakiplerini geride bırakarak olimpiyatlar için vize almak istiyor. Daha önce Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 4, Macaristan'da organize edilen Avrupa Olimpiyat eleme müsabakalarında da 4 olmak üzere 8 kota alan, güreşçilerimiz, kota sayısını yükseltmeyi hedefliyor. Yozgatlı Milli güreşçi dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat Üçüncüsü Rıza Kayaalp daha önce olimpiyat kotasında vize aldığı için kafilede yer almadı. Bulgaristan'da düzenlenecek olan Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakalarında mindere ilk olarak Serbest stilde ki sporcularımız çıkacak. Dünya Olimpiyat Elemelerinde serbest stil müsabakalarından sonra mindere kadın güreşçilerimiz çıkacak. 53 Kilo Zeynep Yetgil, 57 kilo Bedia Gün, 62 kilo Elif Jale Yeşilırmak, 68 kilo Buse Tosun ve 76 kilo Yasemin Adar Olimpiyat vizesi almaya çalışacak. Dünya Olimpiyat elemelerinde son olarak Gerekoromen stil müsabakaları yapılacak. 67 kilo Enes Başar, 77 kilo Fatih Cengiz ve 87 kiloda Metehan Başar ülkemizi temsil edecek isimler. Grekoromen stilde daha önce 60 kilo Kerem Kamal, 97 kilo Cenk İldem ve 130 kilo Rıza Kayaalp Olimpiyat kotası almıştı.