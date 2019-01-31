YENGE NiŞANLI EViNDE

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut’u ziyaret eden Yasemin Adar’a eşi Erdem Yiğit ve ailesi eşlik etti. Milli Güreşçimiz Dünya ve Avrupa Şampiyonu Yasemin Adar ve nişanlısı Erdem Yiğit’i Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Sarıaslan ve Yenifakılılar düzenlenen tören ile karşıladılar. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Türkiye’yi ve Yozgat’ı gösterdiği başarılar ve kazandığı madalyalarla gururlandıra Yozgat’ı yengesi Yasemin Adar’ı tebrik ederek, plaket verdi. Karadavut, ‘’Gelinimiz, Milli Güreşçi Yasemin Adar'a katılacağı Dünya Olimpiyatlarında tekrar başarılar diler, uzun yıllar bayrağımızı zirvede dalgalandırmasını, Türk Halkını gururlandırmasını temenni ederiz’’ dedi.

Yasemin adar ise, kendisinin 2011 yılında güreşe başladığını söyledi. Daha önce bazı spor dalları ile de uğraştığını hatırlatan Adar, ‘’Ancak benim babam güreşi çok severdi. Özellikle yağlı güreşleri izlermiş. Ama bizim aileden hiç güreşçi çıkmadı. Ben çıktık bir kadın güreşçi olarak. İyi ki de bir branş değişikliği yaparak güreşi seçmişim. Çünkü ülkemiz bugüne kadar hiç kadın güreşinde madalya kazanamamış, ben ülkeme ilkleri yaşattım. İlk defa Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Bu benim için çok büyük bir gurur. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal marşımızı okutmanın gururu tamamen bambaşka bir şey. Benim en çok sevdiğim şey, rakibimizi yendikten sonra bayrak ile zafer koşusu yapıyoruz. O duyguları başka hiçbir yerde yaşamadım. Önümüzdeki dönemlerde inşallah bu başarılarımın üstüne yenilerini eklerim. Ülkeme yaşatmadığım bir tek olimpiyat şampiyonluğu kaldı hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. İnşallah onu da kazandıktan sonra Yenifakılı Erdem ile önümüze bakarız’’ diye konuştu.

Nişanlısı Erdem Yiğit’in kendisine evlenme teklifi yaptığı günü de anlatan Yasemin Adar, şöyle konuştu; ‘’Bir dünya şampiyonasında finalde rakibimi yenip dünya şampiyonluğu mutluluğumu yaşarken biranda Erdem geldi, diz çöktü ve bana evlenme teklif etti. Çok şaşırdım. Benimle evlenir misin diyor. En zaten sevinç içerisindeyim, dünya şampiyonu olmuşum kabul ettim ve inşallah da evleneceğiz.’’

