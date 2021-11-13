Yenge kadın güreşinden sorumlu oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun 6 Kasım 2021 tarihli 5’in Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimin ardından göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi. Yönetim Kurulunda görev dağılımı ise şu şekilde oldu: Başkan Şeref Eroğlu, Kadın Güreşinden Sorumlu As Başkan Yasemin Adar, Başkanvekili Fezair Tatlıdil, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan Mahmut Çelikcan, Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Taşçı, Karakucak Güreşlerinden Sorumlu Asbaşkan Murat Şahin