Yenge dünya ikincisi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupasında ülkemizi Kadınlar Serbest stil 76 kiloda temsil eden Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, gümüş madalyanın sahibi oldu. Daha önce dünya şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Yasemin Adar, birinci turda Avrupa Şampiyonu Belaruslu Vasilitsa Marzeliuk'u 9-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransız rakibi Pauline Denise Lecarpentier'i 11-2 yenen Adar Yarı Finale yükseldi ve Fransız rakibi bu sıkletin güçlü ismi Olimpiyat Şampiyonu Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe’yi ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini tuş ederek yenen Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar finale yükseldi ve final müsabakasında Dünya Şampiyonu Alman Aline Rotter Focken'in rakibi oldu. Alman rakibine yenilen Yasemin Adar, dünya ikincisi olarak Türkiye adına gümüş madalya kazandı.