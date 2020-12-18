Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1399
ALTIN
467.245
DOLAR
7.6884
STERLİN
10.4571
EURO
9.4253

Yenge dünya ikincisi

YOZGAT’ın yengesi Milli Güreşçi Yasemin Adar, Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta düzenlenen güreş turnuvasında dünya ikincisi oldu.

18 Aralık 2020 Cuma 00:46
Yenge dünya ikincisi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupasında ülkemizi Kadınlar Serbest stil 76 kiloda temsil eden Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, gümüş madalyanın sahibi oldu. Daha önce dünya şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Yasemin Adar, birinci turda Avrupa Şampiyonu Belaruslu Vasilitsa Marzeliuk'u 9-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransız rakibi Pauline Denise Lecarpentier'i 11-2 yenen Adar Yarı Finale yükseldi ve Fransız rakibi bu sıkletin güçlü ismi Olimpiyat Şampiyonu Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe’yi  ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini tuş ederek yenen Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar finale yükseldi ve final müsabakasında Dünya Şampiyonu Alman Aline Rotter Focken'in rakibi oldu. Alman rakibine yenilen Yasemin Adar, dünya ikincisi olarak Türkiye adına gümüş madalya kazandı.  

Anahtar Kelimeler:
Yenge Dünya Ikincisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor taktik çalıştı
Yozgatspor taktik çalıştı
Yozgat ASP’de son hazırlıklar
Yozgat ASP’de son hazırlıklar
Gençler ile karşılaştılar
Gençler ile karşılaştılar
SORGUN NiHAYET 3-1
SORGUN NiHAYET 3-1
Takımı yenildi ama o tacını bırakmadı
Takımı yenildi ama o tacını bırakmadı
Bolu hazırlıklarına devam
Bolu hazırlıklarına devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim