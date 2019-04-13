Yenge Avrupa şampiyonu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasına kadın milli takımımız ile birlikte katılan Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, diğer turnuvalarda olduğu gibi Romanya’da da gösterdiği performans ile göz doldurdu. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar yükselen Yasemin adar altın madalya maçında Avusturyalı rakibi Martina Kuenz’i 6-1 mağlup ederek dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Hem Yozgat’ın hem de Türkiye’nin gururu olan Yasemin Adar şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğini söyledi.