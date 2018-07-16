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Yemenoğlu’ndan teşekkür

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğul Bozokspor, hem A takım olarak hem de altyapı liglerinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Yemenoğlu’ndan teşekkür

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğul Bozokspor, hem A takım olarak hem de altyapı liglerinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Yemenoğlu’ndan teşekkür

Yemenoğlu Bozokspor’un Facebook hesabından yayınladığı mesajında şöyle denildi. ‘’2017-2018 Sezonunda Amatör ligi ve U19 ligini 2. bitirdik. Ayrıca U17- U16-U15 ve U14 Liglerinde de Yozgat Şampiyonu olduk. Bu başarıda payı olan, Başta başkanımız Mehmet Yemenoğlu’na, Teknik ekibimiz Özkan Bayram’a, Neşet Altınok’a, Reşit Savaş Doğan’a, İlhan Özbay’a, Şaban Şahiner’e, Oktay Elma’ya ve Celil Kıymazaslan’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi her zaman destekleyen Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç’a teşekkür ediyoruz. Tabiki Yemenoğlu Bozokspor formasını gururla taşıyan ve terleten sevgili sporcularımızı da yürekten tebrik ediyoruz. Bizim davamız memleket davası.’’

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