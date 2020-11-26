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Yemenoğlu’ndan destek sözü

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına iş adamı Mehmet Yemenoğlu destek sözü verdi.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:46
Yemenoğlu’ndan destek sözü

Çamlık Otel ve Yemenoğlu İnşaat Şirketi sahiplerinden Mehmet Yemenoğlu, önceki gün Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulüp Başkanı Musa Saydam, Antrenör Enis Atmaca ve takım kaptanları Hilal Doğan ve Semanur Buse Barın’ı Çamlık Otel’de konuk eden Mehmet Yemenoğlu, kulüp başkanı Musa Saydam’dan takım hakkında bilgi aldı. Kendisinin sporu seven bir insan olduğunu ve sporun her branşının güzel olduğunu dile getiren Yemenoğlu, geçmişte özellikle futbolda başta Yozgatspor olmak üzere bazı takımlara desteklerinin olduğunu söyledi. Yemenoğlu Bozokspor ile de bir çok başarılı çalışmanın altına imza attıklarını dile getiren Mehmet Yemenoğlu, ‘’Ben spor ile uğraşmayı çok seviyorum. Geçmiş yıllarda dediğim gibi başta Yozgatspor olmak üzere bazı takımlara imkanlarımız ölçüsünde desteklerimiz oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımımızda kendi öz çocukları ile çok büyük başarıların altına imza atmışlardır. Tamamı Yozgatlı kızlarımızdan oluşan bu takıma Birinci Lig’de de başarılar diliyorum. Çamlık Otel ve Yemenoğlu İnşaat olarak kız takımımıza imkanlar ölçüsünde destek olacağım. Gerekeni yapacağım’’ dedi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam ise Çamlık Otel ve Yemenoğlu İnşaat sahiplerinden Mehmet Yemenoğlu’na kendilerine göstermiş olduğu ilgi alaka ve destekten dolayı teşekkür ederek Cumartesi günü Rıza Kayaalp  Spor Salon’unda Artvin 7 Martspor ile oynayacakları müsabakaya davet etti. 

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Yemenoğlu’ndan Destek Sözü
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