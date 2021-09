Yozgatspor Futbol Okulu Antrenörlerinden Süleyman Kozan, her zaman yanlarında olan ve her zaman kendilerine destek veren İş İnsanı Mehmet Yemenoğlu’na teşekkür etmek amacıyla plaket ve 66 numaralı takımlarının formasını hediye ettiklerini söyledi. Her zaman tesislerin kapısını kendilerine açtığını, sporu ve sporcuyu seven bir insan olan Mehmet Yemenoğlu’na ne kadar teşekkür etseler az olacağını vurgulayan Kozan, ‘’Bizler Yozgatspor Futbol Okulu olarak Mehmet Yemenoğlu’nun bize vermiş olduğu desteğe yetiştirip Türk Futboluna kazandıracağımız gençler ile karşılık vereceğiz’’ dedi.