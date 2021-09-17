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Yemenoğlu’na teşekkür

Yozgatspor Futbol Okulu Antrenörlerinden Süleyman Kozan, İlhami Ünal, Şükrü Köksal ve Nadir Gencel bir dönem Yozgatspor kulüp başkanlığı görevini de yürüten iş insanı Mehmet Yemenoğlu’na teşekkür ederek forma hediye etti.

17 Eylül 2021 Cuma 00:50
Yemenoğlu’na teşekkür

Yozgatspor Futbol Okulu Antrenörlerinden Süleyman Kozan, her zaman yanlarında olan ve her zaman kendilerine destek veren İş İnsanı Mehmet Yemenoğlu’na teşekkür etmek amacıyla plaket ve 66 numaralı takımlarının formasını hediye ettiklerini söyledi. Her zaman tesislerin kapısını kendilerine açtığını, sporu ve sporcuyu seven bir insan olan Mehmet Yemenoğlu’na ne kadar teşekkür etseler az olacağını vurgulayan Kozan, ‘’Bizler Yozgatspor Futbol Okulu olarak Mehmet Yemenoğlu’nun bize vermiş olduğu desteğe yetiştirip Türk Futboluna kazandıracağımız gençler ile karşılık vereceğiz’’ dedi. 

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