Yemenoğlu’dan yakın takip

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden İlhan Özbay, ligin güçlü ve iddialı ekiplerinden Şefaatlispor ile oynadıkları müsabakayı kazanarak şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden bir tanesini geride bıraktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çok zor geçen 90 dakika sonrasında mutlu sona ulaşan ekibin kendilerinin olduğuna dikkat çeken Özbay,

‘’Çok zorlandığımız bir müsabakayı kazandığımız için mutluyuz. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden biri yendik ve lider Sorgun Belediyespor’un bir puan gerisinde ikinci sıraya yükseldik. Zirve takibimizi sürdürdük. Artık bu müsabaka geride kaldı ve bu hafta lider Sorgun Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Ligin ilk yarısının son haftasında güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek ligin ilk yarısını lider bitirmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Sorgun Belediyespor’dan puan alan Şefaatlispor’u yenme başarısını gösterdik. Sorgun Belediyespor’u da yenebilecek güce sahibiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve ligin ilk yarısını zirvede bitireceğiz buna camia olarak inandık’’ dedi.