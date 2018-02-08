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Yemenoğlu umutlandı

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yemenoğlu Bozokspor, Sarıkaya Belediyespor karşısında aldığı galibiyet ile şampiyonluk için umutlandı.

Yemenoğlu umutlandı

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yemenoğlu Bozokspor, Sarıkaya Belediyespor karşısında aldığı galibiyet ile şampiyonluk için umutlandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Yemenoğlu umutlandı

Haftayı Sarıkaya Belediyespor galibiyetiyle kapatan Yemoğlu Bozokspor, lider İl Özel İdarespor’un Şefaatlispor’a yenilmesiyle birlikte şampiyonluk potasına girdi.
Yozgat İl Özel İdarespor ile puan puana, ilk iki sırayı paylaşan Sorgun Belediyespor ile Şefaatlispor arasındaki puan farkını bire indiren Yemenoglu Bozokspor’da tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapılmaya başlandı.
Yemenoğlu Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram, bu hafta sonu ligde şampiyonluk mücadelesi veren Şefaatlispor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.
Şampiyonluk için rakiplerini bir bir yenmekten başka şanslarının olmadığını dile getiren Bayram, ‘’Pazar günü karşılaşacağımız Şefaatlispor’u yenerek hem şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden birini egale etmek hem de zirve yarışımızı sürdürmek hatta liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz’’ dedi.

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