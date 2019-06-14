Yemenoğlu talip oldu

Yemenoğlu, ‘’2019-2020 futbol sezonunda TFF 3. Ligde mücadele edecek Yozgatspor başkanlığına talibim’’ dedi. Yemenoğlu, Başta sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, ‘’Sayın millet vekillerimiz, sayın Yozgat valimiz, sayın belediye başkanımızın talep ve istekleri doğrultusunda Yozgat sivil toplum örgütleri temsilcileri, Yozgat iş adamlarımız ve kırmızı siyah renklere gönül vermiş tüm insanlarımız İle bu görevi en iyi şekilde yürütmeye,Yozgatspor’u güçlü yönetimimiz ile yönetmeye hazırım’’ diye konuştu.