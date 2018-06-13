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Yemenoğlu Takdir Aldı

YOZGAT’ta en büyük altyapıya sahip olan Yemenoğlu Bozokspor’un minik öğrencileri okullarını taktir alarak bitirdi.

Yemenoğlu Takdir Aldı

YOZGAT’ta en büyük altyapıya sahip olan Yemenoğlu Bozokspor’un minik öğrencileri okullarını taktir alarak bitirdi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Yemenoğlu Takdir Aldı

Yozgat’ta yıllardır futbol altyapısıyla uğraşan ve yetiştirdiği gençler ile adından sıkça söz ettiren Yemenoğlu Bozokspor Antrenörleri, kendi sporcularının futbol yönünden gelişmelerinin yanı sıra okuldaki derslerinin de iyi olması, ahlaklı ve saygılı birer gençler olmaları içinde ellerinden geleni yapıyorlar. 2017-2018 Eğitim yılının sona ermesinin ardından Yemenoğlu Bozokspor’un minik takımında yer alan öğrencilerin tamamının okullarından taktir getirmesi sporcuların futbolda olduğu kadar okul hayatında da başarılı olduklarının göstergesi oldu. Bu durumu kendi Facebook hesabından paylaşan Yemenoğlu Bozokspor paylaşımında ‘’Biz sadece bir futbol kulübü değiliz, her yaş kategorisinde aramızda bulunan sporcularımızı hayata en iyi şekilde hazırlayan, davranışlarına, okul başarısına, fiziksel gelişimine dikkat eden bir okuluz. Bunun en güzel göstergesi de tamamı takdir alan minik takımımızın yetenekli oyuncuları’’ denildi.

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