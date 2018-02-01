Yemenoğlu Sivas’ta

Ocak ayı içerisinde Galatasaray, Göztepe gibi kulüplerin alt yapılarının katıldığı Kemer Cup turnuvasında gösterdiği performans ile göz dolduran Yemenoğlu Bozokspor altyapı takımı, Sivasspor tarafından, Sivaspor, Kayseri, Tokat, Sivas Belediyespor takımlarının katılımıyla düzenlediği turnuvaya katılacak.

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden İlhan Özbay, “Türkiye’nin önde gelen takımlarının katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilen Kemer Cup turnuvasında minik sporcularımız göstermiş olduğu performans dikkatleri çekti şimdi ise Sivasspor’un daveti üzerine Sivas ilinde düzenlenecek olan beşli turnuvaya katılacağız.

Takımımız turnuvada üç ayrı kategoride mücadelede verecek. Turnuvada Yozgat’ı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Amacımız minik yeteneklerimizin keşfedilmesini sağlamak ve turnuvada şampiyon olmak. Bunu başaracak güçteyiz. Antalya da düzenlenen turnuvada olduğu gibi Sivas’ta düzenlenecek olan turnuvaya katılmamızı sağlayan Yemenoğlu Bozokspor Kulüp Başkanı Mehmet Yemenoğlu’na çok teşekkür ediyorum’’ dedi.