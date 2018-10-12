Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95991
ALTIN
232.485
DOLAR
5.9157
STERLİN
7.7948
EURO
6.8266

Yemenoğlu Lige katılmayacak

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Yemenoğlu Bozokspor bu sezon lige katılmama kararı aldıkları bildirildi.

Yemenoğlu Lige katılmayacak

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Yemenoğlu Bozokspor bu sezon lige katılmama kararı aldıkları bildirildi.

12 Ekim 2018 Cuma 01:06
72 Okunma
Yemenoğlu Lige katılmayacak

emenoğlu Bozokspor Facebook hesabından Teknik Sorumlu Özkan Bayram imzasıyla yapılan açıklamada, 2011 Yılından beri Yozgatlı çocuklara ve gençlere hizmet eden, onların ellerinden tutan Yemenoğlu Bozokspor kulübü olarak 2018-2019’da misyonlarından asla taviz vermeden, çalışmalarına 6 antrenörle devam ettikleri belirtildi. Yaklaşık 120 lisanslı sporcuyla halen Yozgat’ın en büyük kulübü olduğu belirtilen açıklamada, ‘’Asıl hedefi oyuncu yetiştirmek olan kulübümüze oynadığımız amatör müsabakaların çok katkısı olmadığını düşündüğümüzden yeni sezonda Yozgat 1. Amatör ligi müsabakalarına katılmama kararı aldık. Ligde mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz.  8-18 yaşlar arası Yozgatlı çocuklara hizmet eden, katkıda bulunan bir kulüp olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ denildi. 

Son Güncelleme: 12.10.2018 09:47
Anahtar Kelimeler:
Yemenoğlu Lige Katılmayacak
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor’da taktik hazır
Yozgatspor’da taktik hazır
Kıvanç tekrar Yozgatspor’da
Kıvanç tekrar Yozgatspor’da
Bozokspor Seban’ı gözene kestirdi
Bozokspor Seban’ı gözene kestirdi
Sorgun umut verdi
Sorgun umut verdi
Spor değerlendirildi
Spor değerlendirildi
Yozgatspor’a tam destek
Yozgatspor’a tam destek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim