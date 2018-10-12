Yemenoğlu Lige katılmayacak

emenoğlu Bozokspor Facebook hesabından Teknik Sorumlu Özkan Bayram imzasıyla yapılan açıklamada, 2011 Yılından beri Yozgatlı çocuklara ve gençlere hizmet eden, onların ellerinden tutan Yemenoğlu Bozokspor kulübü olarak 2018-2019’da misyonlarından asla taviz vermeden, çalışmalarına 6 antrenörle devam ettikleri belirtildi. Yaklaşık 120 lisanslı sporcuyla halen Yozgat’ın en büyük kulübü olduğu belirtilen açıklamada, ‘’Asıl hedefi oyuncu yetiştirmek olan kulübümüze oynadığımız amatör müsabakaların çok katkısı olmadığını düşündüğümüzden yeni sezonda Yozgat 1. Amatör ligi müsabakalarına katılmama kararı aldık. Ligde mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz. 8-18 yaşlar arası Yozgatlı çocuklara hizmet eden, katkıda bulunan bir kulüp olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ denildi.