Yemenoğlu istifa etti

Sezon başında oluşturulan yeni yönetimin içerisinde yer alan Mehmet Yemenoğlu, kulüpte sezon başındaki azminin kalmadığı ve kulüpte mutlu olmadığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yemenoğlu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı, ‘’Yozgatsporlular sizler gibi bende yıllardır Yozgatspor’u sevenlerdenim. Yönetici ve taraflar olarak maddi manevi destek olmaya çalıştım. 2018-2019 sezonu başında büyük bir azimle, heyecanla kulübümüzde futbol şube sorumlusu olarak göreve başladım, her şey çok güzel gidiyordu maalesef sezon başındaki azmim heyecanım kalmadı. Çünkü kulübümde mutlu değilim, bugüne kadar vermiş olduğum maddi manevi destekler Yozgatspor’umuza helal hoş olsun. Yozgatspor’daki görevimden istifa ediyorum. Başka baharlarda görüşmek üzere sevgili Yozgatsporlular.’’