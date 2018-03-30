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Yemenoğlu hazır

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yemenoğlu Bozokspor, yarın lider Yozgatspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak şampiyonluk turu atmak istiyor.

Yemenoğlu hazır

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yemenoğlu Bozokspor, yarın lider Yozgatspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak şampiyonluk turu atmak istiyor.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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Yemenoğlu hazır

Yenemoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, bu sene katıldıkları alt yapı müsabakalarının bir çoğunda şampiyon olduklarını hatırlattı. Şimdi de U19 liginde şampiyon olmak istediklerini söyleyen Bayram, ‘’Yemenoğlu Bozokspor olarak U19 Futbol Lig’inde Yozgatspor ile şampiyonluk yarışı içerisine girdik. Aynı puana sahip olduğumuz rakibimiz ile yarın karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda şampiyonluk turu atan taraf biz olacağız. Bunun için bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve rakibimizi yenebilecek güce sahibiz. Ligin ilk yarısında berabere kaldığımızı Yozgatspor’dan o maçın rövanşını alacağımıza inanıyorum. Yozgatspor şuanda ligde averaj ile lider durumunda. Ligin son haftasında oynayacağımız bu müsabakayı kazanmamız durumunda şampiyon biz olacağız. Beraberlik iki takımında işine yaramıyor. Umarım bu müsabakayı biz kazanırız ve diğer alt yapı liglerinde olduğu gibi burada da şampiyonluk turu atan taraf biz oluruz’’ dedi.

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