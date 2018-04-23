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Yemenoğlu dolu dizgin

YOZGAT Amatör Küme U15 futbol liginin namağlup lideri Yemenoğlu Bozokspor, dördüncü hafta müsabakasında karşılaştığı Sorgun Gençlikspor’u 4-1 yenerek yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Yemenoğlu dolu dizgin

YOZGAT Amatör Küme U15 futbol liginin namağlup lideri Yemenoğlu Bozokspor, dördüncü hafta müsabakasında karşılaştığı Sorgun Gençlikspor’u 4-1 yenerek yoluna dolu dizgin devam ediyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Yemenoğlu dolu dizgin

Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor, Sorgun Belediyespor takımlarının yer aldığı U15 futbol liginde zirveyi kimseye bırakmıyor. Dördüncü hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışında açık ara önde olan Yemenoğlu Bozokspor liderliğini sürdürürken, haftanın diğer müsabakasında ise Yozgatspor’un ligden ihraç edilmesinden dolayı Sorgun Belediyespor haftayı maç yapmadan geçirdi. 

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