Yemenoğlu dolu dizgin

Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor, Sorgun Belediyespor takımlarının yer aldığı U15 futbol liginde zirveyi kimseye bırakmıyor. Dördüncü hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışında açık ara önde olan Yemenoğlu Bozokspor liderliğini sürdürürken, haftanın diğer müsabakasında ise Yozgatspor’un ligden ihraç edilmesinden dolayı Sorgun Belediyespor haftayı maç yapmadan geçirdi.