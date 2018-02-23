Yemenoğlu Bozokspor üzgün

Yozgat Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Sorgun Belediyespor karşısında istedikleri oyunu ortaya koyamayınca mağlup olduklarını söyledi.

Halen şampiyonluk iddialarının devam ettiğini vurgulayan Bayram, ‘’Lider Sorgun Belediyespor ile Pazar günü çok zor bir müsabakaya çıktık. Güçlü rakibimizi yenerek ilk yarıyı lider tamamlamak istiyorduk ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Ancak her şey bitmiş değil hafta sonu İl Özel İdarespor ile bir müsabaka oynayacağız. Bu müsabakayı kazanarak şampiyonluk iddiamızı devam ettireceğimizi düşünüyorum. Ligin son haftasına kadar takibimizi sürdüreceğiz’’ dedi.