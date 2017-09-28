Yemenoğlu Bozokspor Sürpriz Peşinde

İç Anadolu’nun en büyük alt yapısına sahip olan, 8 Antrenörü bünyesinde bulunan Yemenoğlu Bozokspor, geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı sıkıntıları yaşamadan, yeni sezona hazırlanırken, genç yeteneklerin kazandıkları tecrübe ile sürpriz yapabilecekleri belirtildi. Yemenoğlu Bozokspor Başkanı Mehmet Yemenoğlu, hedeflerinin bu sezon şampiyonluk olmadığonı, ancak ayaklarına kadar gelebilecek bir şampiyonluğu da geri tepmeyeceklerini söyledi. Yemenoğlu, ‘’Genç bir kadroya sahibiz. Bu kadro daha önce ligde mücadele verip, tecrübe kazandı. Bu sezon beklenilmeyen bir çıkış yapabileceklerine inanıyorum. Daha başarılı bir futbol sergileyip, takımımız bu sezon sonunda play-off grubunda yer alabilir’’ diye konuştu.