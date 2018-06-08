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Yemenoğlu Bozokspor, Sivas’ta

YOZGAT Amatör Küme U17 Futbol Lig’i şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, Sivas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarına katılmak için Sivas’a gitti.

Yemenoğlu Bozokspor, Sivas’ta

YOZGAT Amatör Küme U17 Futbol Lig’i şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, Sivas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarına katılmak için Sivas’a gitti.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Yemenoğlu Bozokspor, Sivas’ta

Antrenörler Neşet Altınok ve Oktay Elma gözetiminde Sivas’ta düzenlenen turnuvaya katılan Yemenoğulu Bozokspor U17 futbol takımı Amasya ve Malatya temsilcileri ile eşleşti. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yemenoğlu Bozokspor, kendi grubunu lider olarak tamamlaması durumunda diğer grubun birincisi ile final müsabakası oynayacak. Bu müsabakayı da kazanması durumunda ise bir üst tura yükselme hakkını elde edecek.

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