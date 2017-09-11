Yemenoğlu Bozokspor birlikteliği

İç Anadolu’nun en büyük alt yapısına sahip olan 8 Antrenörü bulunan Bozokspor ile Yemenoğlu Yozgatspor yöneticileri düzenledikleri basın toplantısı ile iki kulübü birleştirdiklerini duyurdular. Önümüzdeki sene Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine Yemenoğlu Bozokspor adıyla devam edecek olan kulüp, özellikle Yozgatlı gençlerden oluşan bir kadro ile kademeli olarak üst liglere yükselmeyi hedeflerken, Türk futboluna da genç yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor. Altınordu gibi çok büyük bir alt yapıya sahip olan kulüpleri inceleyerek onları kendilerine rol model alacak olan Yemenoğlu Bozokspor, kendi yetiştirdiği oyuncular ile hem üst liglere çıkmayı hem de profesyonel liglere sporcu verecek hale gelmeyi amaçlıyor.

Yemenoğlu Yozgatspor ve Bozokspor yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında artık Yozgatlı futbol anlamında yetenekli oyuncularının sahipsiz kalmayacaklarını duyurdular.

Yemenoğlu Yozgatspor kulüp başkanı Mehmet Yemenoğlu, 2015 yılının Mart ayında Yemenoğlu Yozgatsporu kurduklarını söyledi. Onun öncesinde Yimpaş Yozgatspor’da yöneticilik yaptığını hatırlatan Yemenoğlu, ‘’Kurduğumuz Yemenoğlu Yozgatspor hem İkinci Amatör Küme Futbol Liginde hem de Birinci Amatör Küme Futbol Liginde iki yıl üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu. Bu süreç içerisinde takımımızda onayan oyuncuların büyük bir çoğunluğu dışarıdan gelen oyunculardı. Gördük ki çekme suyla değirmen dönmüyor. Biz dışardan getirdiğimiz oyunculara için en az 100 bin lire civarında para harcıyorduk. Bunun fazlaya gitmeyeceğini düşündük ve geçen sene Yemenoğlu Yozgatspor Play-offa kalmadan Bozokspor Antrenörlerinden Özkan hocamızla birlikte Bozokspor ile birleşmemiz yönünde bir görüşme yaptık ama nasip olmadı. Bu sene Yemenoğlunu kapatmayı, Yemenoğlu Bozokspor yapmayı düşündük. Yaklaşık Bozokspor bünyemizden 100 tane her guruptan oyuncumuz var. Biz Yemenoğlu Yozgatspor’a azami yılda 100 bin lira para harcıyorduk. Biz de dedik ki bunu Yozgat’ın çocukları için harcayalım. Özkan hocamla ve diğer hocalarımızla düşündük taşındık. Yeni bir oluşum yaptık ve bu yeni oluşumun içerisine ben de girdim. Ben bu kulübü satın almadım. Bu kulüp 2013 yılından var olan buraya kadar bir emek harcanarak getirilmiş bir kulüp. Bundan sonrada hocalarımız futbol, sportif anlamında, ben de ekonomik olarak bayrağı aldık. Daha ileriye nasıl gidebiliriz, bu kulübe hedefler koyduk bu hedeflerimizin içerisinde de bu sene şampiyon olur ya da olamayız şampiyonluk gibi bir iddiamız yok. Ama seneye tesisleşme, zirveye oynama bu düşüncelerimiz içerisinde var. 3. Sene sonra Yozgat amatöründe oynayacak oyuncu kalmayacak, şu anki oynayanlar 30 yaş üzerinde. Bu kadar takımda kalmayabilir, Yemenoğlu Bozokspor gibi takımların çoğalması gerekiyor. Seneye tesisimiz olacak. Antrenman sahamız olacak. Birden bire değil zamanla 4 yıl içerisinde Bozokspor Yozgat’ın tek takımı olacak hem tesis anlamında hem de başarı manasında’’ dedi.

Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram ise, ‘’Bozokspor’u faaliyetleri 2013 yılında resmi olarak başlamış olsa da bizler bu alt yapı faaliyetlerine 2011 yılında başladık. Bu kulübü oluşturmamızdaki amaç Yozgat’ta bir grup çocuğun toplanıp antrenman yapması varsa maçına gitmesi yaşı gelince de kulüpten ayrılmasının önüne geçmekti. Kurduğumuz günden itibaren Yozgat’taki kendi yaşındaki bütün çocukları sınıf sınıf okul okul gezerek taradık. Aşağı yukarı 120 civarında sporcumuz var. Kendi memleketimizden çocuklarımızın bir şey yapabileceğini bizi en üst liglerde temsil etmeleri için buradayız. Bu hedefimize inşallah ulaşacağız. Yemenoğlu ile birlikte gücümüz ikiye katlandı birkaç sene sonra daha da güçleneceğiz. Biz sadece Yozgat merkeze hitap ediyorduk. İnşallah tüm ilçelere hitap edeceğiz. Kendi insanımızın değerlerine değer katacağız. Biz Yemenoğlu Yozgatspor ile birleşmeden önce Yozgatspor ile bir görüşme yaptık. Yozgatspor’un alt yapı manasında sıkıntılarının olduğunu biliyorduk biz de tüm kategorilerde yetenekli sporcularımız, yetişmiş gelecek vadeden oyuncularımız olduğu için kulübü Yozgatspor’a vermeyi onların alt yapısı olmasını istedik. Ama görüşmelerimizden sonuç alamadık. Daha önce de görüştüğümüz Yemenoğlu Yozgatspor ile tekrar görüşerek birleşme kararı aldık. Artık Anadolu’nun en büyük alt yapısına ve antrenör kadrosuna sahip olan ve tamamen maddi beklentisi olmadan gönüllülük esasına göre çalışan Bozokspor kulübü Yemenoğlu ile gücüne güç kattı. Bundan sora Bozokspor ilçelerdeki genç yetenekleri de bünyesine katabilecek. Şimdiden bazı ilçelerimizden oyuncular kulübümüze katıldı bile’’ diye konuştu.

