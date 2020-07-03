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Yazıcı incelemelerde bulundu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Akdağmadeni İlçesindeki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

03 Temmuz 2020 Cuma 01:03
Yazıcı incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Akdağmadeni ilçesini ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’dan eğitim ile ilgili istişarelerde bulunup, bilgiler aldı.
Yazıcı, okul ve kurumlarda gerçekleştirilecek bakım onarım faaliyetleriyle alakalı planlamalar hakkında bilgi aldı. Yazıcı, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Kazım Karabekir Fen Lisesinin eski ve yeni binasında da incelemelerde bulundu. 

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