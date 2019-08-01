Yaz Spor Okulu tamamlandı

Yaz spor okulu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız geleneksel hale gelen yaz spor okulunun bir aylık programın eksiksiz bir şekilde uygulanmasıyla sona erdiğini söyledi. Bütün öğrencilere servis hizmeti, spor malzemeleri, sağlık ekibi gibi konularda bir çok profesyonel 1. lig takımlarının bile sunamadığı olanakların sunulduğunu dile getiren Ayyıldız, yaz spor okuluna katılan sporcuların da oldukça istekli ve heyecanlı olduklarını ifade etti. Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, "Bir aylık kısa bir süre de olsa ciddi kazanımlar sağlanmıştır. Bu süre zarfında tespit ettiğimiz yetenekleri alarak 14-16-17 yaş gruplarında resmi lige katılarak ileriye dönük takımımıza büyük katkı sağlayacaklarından eminim’’ dedi.