Yaz spor okulu açıldı

Sorgun Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında açılan kurslara 7-18 yaş arası gençlerin kayıt yaptırabileceğini söyledi. Tunçer, atletizm, basketbol, futbol, cimnastik, tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında kursların kayıtlarının başladığını ifade ederek, ‘’Kayıtlarda bitiş tarihi yok. Kurslarımız sürdüğü müddetçe kayıt alabiliyoruz. Yaş gruplarına göre haftanın her günü farklı branşlarda devam eden kurslarımızdan gençlerimiz faydalanabilir’’ dedi.

Tekvando ve basketbol gösteriyle devam eden açılış törenine çok sayıda sporcu katıldı. (aa)