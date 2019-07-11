Yaz spor okullarına devam

Karaca, yaz spor okullarının ücretsiz katılım sağlamak isteyenlerin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne müracaat edebileceklerini belirtti. Karaca, "Aerobik ve plates, voleybol, güreş, tekvando, kick boks ve futbol branşlarında kurslarımız başladı. Spor, eğitim hayatının en önemli parçalarından biridir. Yerköylü çocuklar ve gençler her alanda olduğu gibi sporda da çok başarılı. Herkesi ücretsiz kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.
11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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