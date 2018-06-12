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Yaz Spor Okulları tanıtımına devam

YOZGAT’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları için tanıtımlar Cumhuriyet Alanı’nda devam ediyor.

Yaz Spor Okulları tanıtımına devam

YOZGAT’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları için tanıtımlar Cumhuriyet Alanı’nda devam ediyor.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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Yaz Spor Okulları tanıtımına devam

Her akşam İftardan sonra Cumhuriyet Alanı’na açılan Spor çadırında Antrenörler Yaz Spor Okulları için gelen müracaatları alırken, kurdukları voleybol filesi ve minyatür kaleler ile de gençlere spor okullarını tanıyorlar. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, her yıl okulların tatile girmesinin ardından başlattıkları İl Spor Merkezleri adı altındaki Yaz Spor Okulları için tanıtım çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet Alanı’nda stant kurduklarını ve antrenörlerin branşları gençlere tanıttığını dile getiren Güneşer, ‘’Bu ay sonunda açılışını gerçekleştireceğimiz spor okullarına geniş bir katılımın olacağına inanıyoruz. İsteyen bütün minik, yıldız ve gençler istedikleri branşlara kayıt yaptırabilirler. Antrenörlerimiz eşliğinde yapılan kayıtlar sonrasında belirlenecek gün ve saatlerde İl Spor Merkezlerinde öğrencilerimiz eğitim alacaklardı. Yüzme branşı dışındaki bütün sportif etkinliklerimiz ücretsizdir’’ dedi. 

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