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Yaz Okulları Başladı

YOZGAT’ta 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunmak, sanat, spor ve değerler eğitimi gibi alanlarda çocuklarımızın gelişimini sağlamak amacıyla, hayata geçirilen Yaz Okulları faaliyetlerine başlandı.

Yaz Okulları Başladı

YOZGAT’ta 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunmak, sanat, spor ve değerler eğitimi gibi alanlarda çocuklarımızın gelişimini sağlamak amacıyla, hayata geçirilen Yaz Okulları faaliyetlerine başlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Yaz Okulları Başladı

Yozgat Merkez TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Fatma Temel Turhan Ortaokullarında devam eden faaliyetleri yerinde görmek için ziyaret eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul yöneticileri, etkinlikleri gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaz okullarının merkez ve 13 ilçemiz olmak üzere Halk Eğitim Merkezlerimiz koordinasyonunda olduğu, 171 kurs açıldığı kaydedildi. 

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