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Yaz futbol okuluna devam

SARIKAYA Belediyespor tarafından her yıl düzenlenen yaz futbol okulunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yaz futbol okuluna devam

SARIKAYA Belediyespor tarafından her yıl düzenlenen yaz futbol okulunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Yaz futbol okuluna devam

Sarıkaya Belediyespor yöneticilerinden Cengiz Güçlüer, her sene düzenli olarak açtıkları yaz futbol okulunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Sarıkaya ilce stadında gençler ile birlikte futbol antrenmanları yaptıklarını dile getiren Güçlüer, ‘’Futbol oynamayı seven gençlerimizi Türk futboluna kazandırmak için uğraş sağlıyoruz. Yaz Futbol okulunda beğendiğimiz kendisini gösteren sporcuları kendi kulübümüzün alt yapısında değerlendireceğiz. Düzenlenecek olan alt yapı müsabakalarında da onlara şans vereceğiz. Her sene bu gençlerimizden birkaç tanesini Sarıkaya Belediyespor’a oradan Yozgatspor’a oradan da kim bilir Süper Lig takımlarına kazandırabilirsek bizim için en büyük sevinç, en büyük kazanç bu olur’’ dedi. 

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