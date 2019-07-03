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Yaz Futbol okulu başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyan Şekerspor tarafından her sene yapılan yaz futbol okulu Boğazlıyan ilçe stadında yapılan ilk antrenman ile başladı.

Yaz Futbol okulu başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyan Şekerspor tarafından her sene yapılan yaz futbol okulu Boğazlıyan ilçe stadında yapılan ilk antrenman ile başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Yaz Futbol okulu başladı

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız gözetiminde çalışmalara başlayan gençler bir ay boyunca tecrübeli antrenörden futbol eğitimi alacak. Antrenör Doğan Ayyılzıd, her sene olduğu gibi bu senede ilçelerindeki gençleri kazanmak adına yaz futbol okulunu açtıklarını söyledi. Dün başlayan yaz futbol okulları için ilk antrenmanlarını yaptıklarını dile getiren Ayyıldız, ‘’Boğazlıyanlı gençlerimizi gençlerimizi Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Açtığımız kursumuza gençler çok yoğun ilgi gösteriyor. Bir ay sürecek olan eğitim sonrasında gelecek vadeden sporcuları Boğazlıyan Şekerspor altyapısını kazandırmayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

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