Yaz Futbol okulu başladı

Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız gözetiminde çalışmalara başlayan gençler bir ay boyunca tecrübeli antrenörden futbol eğitimi alacak. Antrenör Doğan Ayyılzıd, her sene olduğu gibi bu senede ilçelerindeki gençleri kazanmak adına yaz futbol okulunu açtıklarını söyledi. Dün başlayan yaz futbol okulları için ilk antrenmanlarını yaptıklarını dile getiren Ayyıldız, ‘’Boğazlıyanlı gençlerimizi gençlerimizi Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Açtığımız kursumuza gençler çok yoğun ilgi gösteriyor. Bir ay sürecek olan eğitim sonrasında gelecek vadeden sporcuları Boğazlıyan Şekerspor altyapısını kazandırmayı amaçlıyoruz’’ dedi.