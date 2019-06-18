Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92397
ALTIN
254.074
DOLAR
5.8707
STERLİN
7.3625
EURO
6.5837

Yaz Futbol Okulu başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Sarıkaya Belediyespor okulların yarıyıl tatiline girmelerinin ardından yaz futbol okulunun startını verdi.

Yaz Futbol Okulu başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Sarıkaya Belediyespor okulların yarıyıl tatiline girmelerinin ardından yaz futbol okulunun startını verdi.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
52 Okunma
Yaz Futbol Okulu başladı

Sarıkaya Belediyespor yöneticilerinden Cengiz Güçlüer gözetiminde çalışmalarına başlayan Sarıkaya Belediyespor Yaz Futbol okuluna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Sarıkaya Belediyespor yöneticilerinden Cengiz Güçlüer, her sene okulların yıl sonu tatiline girmelerinin ardından başlattıkları yaz futbol okulunun busene de startını verdiklerini söyledi. Yozgat ve Türk futbolunun geleceğini oluşturan gençler için açtıkları futbol okuluna ilginin yoğun olduğunu dile getiren Güçlüer, ‘’İlçemiz futbol takımının altyapısını oluşturmak, Sarıkayalı gençleri Türk Futboluna kazandırmak için her sene futbol okulu açıyoruz. Burada yetenekli oyuncuları alt yapımıza seçiyoruz. Sarıkaya ilçemizde gerçekten çok yetenekli gençlerimiz bulunuyor. Bu gençlerimizi Yozgat sporuna ve Türk sporuna kazandırmak içinde bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tinel'e davet
Tinel'e davet
Türkiye üçüncüsü oldu
Türkiye üçüncüsü oldu
Bozokspor transferi Bitiriyor
Bozokspor transferi Bitiriyor
Toplantı bugün
Toplantı bugün
Elektrik akımı telef etti
Elektrik akımı telef etti
Milli futbolcu Mevlit okuttu
Milli futbolcu Mevlit okuttu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim