Yaz Futbol Okulu başladı

Sarıkaya Belediyespor yöneticilerinden Cengiz Güçlüer gözetiminde çalışmalarına başlayan Sarıkaya Belediyespor Yaz Futbol okuluna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Sarıkaya Belediyespor yöneticilerinden Cengiz Güçlüer, her sene okulların yıl sonu tatiline girmelerinin ardından başlattıkları yaz futbol okulunun busene de startını verdiklerini söyledi. Yozgat ve Türk futbolunun geleceğini oluşturan gençler için açtıkları futbol okuluna ilginin yoğun olduğunu dile getiren Güçlüer, ‘’İlçemiz futbol takımının altyapısını oluşturmak, Sarıkayalı gençleri Türk Futboluna kazandırmak için her sene futbol okulu açıyoruz. Burada yetenekli oyuncuları alt yapımıza seçiyoruz. Sarıkaya ilçemizde gerçekten çok yetenekli gençlerimiz bulunuyor. Bu gençlerimizi Yozgat sporuna ve Türk sporuna kazandırmak içinde bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz’’ dedi.