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Yaz faaliyetleri başladı

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu tarafından alt yapıdan sporcu yetiştirilmesi amacıyla 17 yıldır devam eden 12 DABO Sorgun’da yaz faaliyetlerine başladı.

Yaz faaliyetleri başladı

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu tarafından alt yapıdan sporcu yetiştirilmesi amacıyla 17 yıldır devam eden 12 DABO Sorgun’da yaz faaliyetlerine başladı.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
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Yaz faaliyetleri başladı

2001 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’ndan sonra, Athena Grubu’nun slogan olmuş 12 Dev Adam melodisi ile hayat bulan 12 DABO Garanti Bankası sponsorluğu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliği neticesinde 17 senedir varlık gösteren ülke genelinde varlık gösteriyor. Bu sene için Yozgat’ta tamamlanan 12 DABO Sorgun’da yaz faaliyetlerine başladı. Eski Sorgun Lisesi yanında bulunan Yeşilyurt İlkokulu Spor Salon’unda başlayan çalışmalara katılmak isteyen öğrencilerin bu spor salonunda kayıtlarını yaptıracakları bildirildi. 

Son Güncelleme: 18.06.2018 17:49
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