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Yavuz Ünye’de

Yozgatspor eski teknik direktörlerinden Aydın Yavuz Ünye 1957spor ile anlaştı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:07
Yavuz Ünye’de

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un eski teknik direktörü Aydın Yavuz ve Yardımcı Antrenörü Rüştü Çallı Ünye 1957spor ile anlaştı. Kırmızı siyahlı ekibin Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ettiği dönemde teknik direktörlük görevini üstlenen Aydın Yavuz, Ünye 1957spor el sıkışırken, Yavuz’un yardımcılıklarını ise yine Yozgatspor’da iki kez görev yapmış Rüştü Çallı üstlenirken ikinci yardımcısı ise Erol Büyük oldu. Yavuz, Yolun sonunun şampiyonluk olacağına inandıklarını söyledi.

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Yavuz Ünye’de
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