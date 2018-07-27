Yavuz Üçüncü Lig’de

Geçtiğimiz sezon Memduh Fidan’ın gönderilmesinin ardından ligin başlamasına kısa bir süre kala takımın başına getirilen ve ligin son haftasına kadar Yozgatspor’un şampiyonluğu kovalamasında büyük katkısı olan teknik direktör Aydın Yavuz, Bayburt Özel İdarespor ile anlaştı. Aydın Yavuz, daha önce Ünyespor, Bayrampaşaspor, Denizli Belediyede, Ankara Demirspor gibi takımlarda birlikte çalıştıkları Bülent Demirkan’ın yardımcısı olarak Bayburt Özel İdarespor’a gittiğini söyledi. Bülent Demirkan ile daha önce birçok şampiyonluklar yaşadıklarını hatırlatan Yavuz, ‘’Yeni sezonda Bülent hocam ile birlikte Bayburt Özel İdarespor’un başarısı için çalışacağız. Cumartesi günü toplanacak olan yeni takımımızla sezon hazırlıklarına başlayacağız. Geçtiğimiz sezon Yozgatspor ile şansız bir şekilde şampiyonluğu kaçırdık. Ben bana her zaman destek olan Yozgatspor yöneticilerine ve Yozgat’taki dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Yozgatspor’a da yeni sezonda başarılar diliyorum. Umarım yıllardır özlemeni duydukları profesyonel lige bu sezon ulaşırlar ve şampiyonluk turu atan taraf olurlar’’ dedi.