YAVUZ, PROFiLi ÇiZDi

Tecrübeli teknik patron Aydın Yavuz, piyasada siyahi oyunculara yönelik yoğun rağbet olduğunu, ancak kendisinin siyahi oyuncu transferlerine sıcak bakmadığını belirtti. Teknik direktör Yavuz, transfer yaparken hem karakter, hem de teknik kabiliyeti yüksek isimleri kadroya katmak istediklerini ifade etti. Yavuz, “Piyasada çok sayıda siyahi oyuncu var. Bazıları neden bunları tercih etmediğimizi soruyor. Biz karakterli ve işimize yarayan oyuncular arıyoruz. Siyahiler arasından görüştüğümüz birkaç isim var mesela. Eğer onlarla anlaşabilirsek kadroya dahil ederiz” dedi.

Aydın Yavuz, Bölgesel Amatör Ligi’nde oyuncularla yapılan anlaşmalarda birçok boşluk içerdiğine de dikkat çekerek, “Oyuncu istediği zaman valizini toplayıp gidebiliyor, yasal olarak bir yaptırımınız yok. Ama sporcu ahlakına yakışmıyor bunlar. Bunun için biz Yozgatspor formasını hak edecek yiğitlere teklif götüreceğiz” diye konuştu.

