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-Yattılar, kalkmadılar!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta Yozgatspor'un konuk ettiği Kayseri Şekerspor, önceki yıllarda olduğu gibi yine yaptı yapacağını.

-Yattılar, kalkmadılar!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta Yozgatspor'un konuk ettiği Kayseri Şekerspor, önceki yıllarda olduğu gibi yine yaptı yapacağını.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-Yattılar, kalkmadılar!

14'üncü dakikada 1-0 öne geçen Kayseri Şekerspor'un oyuncuları 76'ıncı dakikaya kadar sık sık yere düşüp, sağlık görevlisi gelmeden ayağa kalkmamayı tercih etti.
Kaleci, topu oyuna geç sokmayı tercih etti. Kırmızı siyahlı ekibin 76'ıncı dakikada bulduğu galibiyet golü sonrasında Kayseri Şekerspor'un oyuncuları adeta füze kesildi.
2-1'lik skoru eşitleyebilmek için var güçleri ile saldıran konuk ekibin oyuncuları, yapılan faullerde bile yerde kalmadı.
Kaleci topu bekletmenden oyuna sokmayı tercih etti.
Kayresi Şekerspor'un teknik heyeti sahanın ortasına kadar girip, taktik verirken. buna hakemler göz yummayı tercih etti.
Maçın uzatma dakikalarında gelen golle Kayseri Şekersporlu futbolcular şampiyonluk turu atıyormuş gibi sevindi.
Kalan uzatma dakikalarında ise oyuncuların yine yerden kalkmamakta ısrarcı olmaları, hakemleri tarafından da görmezden gelindi. Kayseri Şeker yatarak Yozgat'ın bir kez daha yolunu kesti.

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