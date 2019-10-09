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Yaşlıların performansı beğenildi

YOZGAT Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nde barınan yaşlılardan oluşan Bocce takımı Kırşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bocce turnuvasında gösterdikleri performans ile büyük beğeni topladılar.

Yaşlıların performansı beğenildi

YOZGAT Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nde barınan yaşlılardan oluşan Bocce takımı Kırşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bocce turnuvasında gösterdikleri performans ile büyük beğeni topladılar.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Yaşlıların performansı beğenildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Yetişkin Gençler Bocce Ligi kapsamında Kırşehir’de düzenlenen müsabakalara Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi Bocce takımı da katıldı. Yozgat ile birlikte Kırşehir ve Konya Huzur Evleri Bocce takımlarının da katıldığı müsabakalarda yaşlılar birbirlerini yenebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda performansları ile yaşlılar büyük beğeni topladı.
YETİŞKİN GENÇLER BOCCE LİGİ NEDİR? 
Sağlığa zarar vermeyen, sakatlanma riski olmayan, spor ve aktif dinlenmeyi sağlayan bocce yaşlılar için en uygun sporlardan olması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gençlik Spor Kulübü tarafından dünyada bir ilk olan Yetişkinler Bocce Ligi'nde Huzurevleri birbirleri ile yarışıyor.

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Yaşlıların Performansı BeğenildiYOZGAT Alpaslan Türkeş
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