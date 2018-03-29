YAŞLILARIN 'GENÇLER LiGi' HEYECANI

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Huzur Evi’den barınan yaşlılardan oluşan Yozgat Bocce takımı Antrenör Hüseyin Pınarcı gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Alpaslan Türkeş Huzurevi bahçesinde kurulan Bocce sahasında çalışan yaşlılar, bir iki ay içerisinde başlayacak olan Yetişkin Gençler Bocce Ligi’de şampiyon olmak istiyorlar. 4 yaşlıdan oluşan Yozgat takımının Antrenörü Hüseyin Pınarcı, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Yetişkin Gençler Bocce Ligi’ne bu sene Yozgat olarak ilk defa katılacaklarını söyledi. Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde barınan yaşlılardan bu sporu yapmak isteyen 4 tanesini seçtiklerini dile getiren Pınarcı, ‘’Yaşlılarımız ile birlikte Huzurevi bahçesinde hazırlanan Bocce sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. İddialı bir şekilde hazırlandığımız ligde şampiyonluk turu atacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Yetişkin Gençler Bocce Ligi nedir?

Sağlığa zarar vermeyen, sakatlanma riski olmayan, spor ve aktif dinlenmeyi sağlayan bocce yaşlılar için en uygun sporlardan olması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gençlik Spor Kulübü tarafından dünyada bir ilk olan Yetişkinler Bocce Ligi'nde Huzurevleri birbirleri ile yarışıyor.





