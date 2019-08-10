Yaşlıların Bocce heyecanı

Üç Huzur Evi Alparslan Türkeş Huzur Evi’nde bulunan Bocce sahasında Bocce turnuvası yaptılar. Oldukça eğlenceli ve hoş zaman geçiren yaşlılar Bocce oynayarak ta stres attılar.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Türkeş ve Esenli Bilal Şahin Huzur Evi’nde barınan yaşlılar Ankara Süleyman Demirel Huzur Evi’nde barınan yaşlıları konuk etti.
Üç Huzur Evi Alparslan Türkeş Huzur Evi’nde bulunan Bocce sahasında Bocce turnuvası yaptılar. Oldukça eğlenceli ve hoş zaman geçiren yaşlılar Bocce oynayarak ta stres attılar.