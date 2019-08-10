Yaşlıların Bocce heyecanı

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Türkeş ve Esenli Bilal Şahin Huzur Evi’nde barınan yaşlılar Ankara Süleyman Demirel Huzur Evi’nde barınan yaşlıları konuk etti.