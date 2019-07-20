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Yaşlılarda lig hazırlığı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Esenli Bilal Şahin Huzur Evi ve Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nde barınan yaşlıların oluşturduğu Bocce takımı lig müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaşlılarda lig hazırlığı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Esenli Bilal Şahin Huzur Evi ve Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nde barınan yaşlıların oluşturduğu Bocce takımı lig müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Yaşlılarda lig hazırlığı

Yetişkin Gençler  Bocce liginde mücadele eden Esenli Bilal Şahin Huzur Evi ve Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi takımları ligde başarılı olabilmek için Antrenör Hüseyin Pınarcı gözetiminde çalışmalarını sürdüren yaşlılar bu sene ikinci kez bu ligde mücadele ediyorlar. Alpaslan Türkeş Huzurevi bahçesinde kurulan Bocce sahasında çalışan yaşlılar, Antrenör Hüseyin Pınarcı gözetiminde çalışarak ligde başarılı olmayı amaçlıyorlar. Bu sene üçüncüsü düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Ligi’ne bu sene Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi ikinci kez katılırken, Esenli Bilal Şahin Huzur Evi ise ilk defa mücadele ediyor. 
YETİŞKİN GENÇLER BOCCE LİGİ NEDİR?  
Sağlığa zarar vermeyen, sakatlanma riski olmayan, spor ve aktif dinlenmeyi sağlayan bocce yaşlılar için en uygun sporlardan olması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gençlik Spor Kulübü tarafından dünyada bir ilk olan Yetişkinler Bocce Ligi'nde Huzurevleri birbirleri ile yarışıyor.

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YOZGAT AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bünyesinde Faaliyetlerini Sürdüren Esenli Bilal Şahin Huzur Evi Ve Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nde Barınan Yaşlıların Oluşturduğu Bocce Takımı Lig Müsabak
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