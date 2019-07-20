Yaşlılarda lig hazırlığı

Yetişkin Gençler Bocce liginde mücadele eden Esenli Bilal Şahin Huzur Evi ve Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi takımları ligde başarılı olabilmek için Antrenör Hüseyin Pınarcı gözetiminde çalışmalarını sürdüren yaşlılar bu sene ikinci kez bu ligde mücadele ediyorlar. Alpaslan Türkeş Huzurevi bahçesinde kurulan Bocce sahasında çalışan yaşlılar, Antrenör Hüseyin Pınarcı gözetiminde çalışarak ligde başarılı olmayı amaçlıyorlar. Bu sene üçüncüsü düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Ligi’ne bu sene Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi ikinci kez katılırken, Esenli Bilal Şahin Huzur Evi ise ilk defa mücadele ediyor.

YETİŞKİN GENÇLER BOCCE LİGİ NEDİR?

Sağlığa zarar vermeyen, sakatlanma riski olmayan, spor ve aktif dinlenmeyi sağlayan bocce yaşlılar için en uygun sporlardan olması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gençlik Spor Kulübü tarafından dünyada bir ilk olan Yetişkinler Bocce Ligi'nde Huzurevleri birbirleri ile yarışıyor.