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YAŞLILARA SAYGI

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 1 Ekim Yaşlılar ve Dünya Çocuklar Günü nedeniyle Alparslan Türkeş Huzur Evi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi.

YAŞLILARA SAYGI

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 1 Ekim Yaşlılar ve Dünya Çocuklar Günü nedeniyle Alparslan Türkeş Huzur Evi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
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YAŞLILARA SAYGI

Minikler yaşlı amcalarını ziyaret ederek onlarla sohbet edip çiçekler verdiler.  Oyun havaları eşliğinde eğlenen yaşlılar gönüllerince bir gün geçirdiler. Huzurevi sakinleri daha sonra il müdürleri ile bocce maçında karşı karşıya geldiler. Birbirinden çekişmeli geçen maçın ardından huzurevi sakinleri, çocuklar ve il müdürleri ile öğle yemeği yediler.  Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, "Bizler için bugün, önemli bir gün. Bizler de çeşitli etkinliklerle Yozgat’ta çocuk ve yaşlılarımız için etkinlik düzenledik. Onları buluşturmak istedik. Yaşlılarımız bizleri için geçmişten geleceğe bir tarihi köprüdür. Aynı zamanda bizler için bir değerdir. Onların hak ettikleri bir şekilde onların yaşamlarını sürdürmeleri bizim görevlerimiz içerisindedir. Aynı zamanda çocuklarımız da önemli bir konu. Onları yetiştirmemiz lazım. Yaşlının nasıl hissettirmek gerekiyorsa çocukların da en iyi şekilde kişisel ve ruhsal gelişimlerini takip etmemiz lazım. Bizlerde en iyi şekilde çocuklarımızı yetiştirmek ve onların gelecekte bizlere güven verecek şekilde yaşamlarını sürdürmelerini bekliyoruz ve onun için de çalışıyoruz. Bugün yaşlılar ve çocuklar günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Büyükleri eğlendirdiler onlarla beraber oynadılar, mutlu oldular. Nitelikli bir zaman geçirdiler. Aynı zamanda bugün il müdürlerimizle bocce karşılaşması düzenlendi. Yaşlılarımız, gençlerimiz ve il müdürlerimizle bocce karşılaşması yaptılar. Yaşlılarımızın mutlu bir zaman geçirmelerini sağladık" dedi.

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