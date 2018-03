YARIŞTAN KOPMADIK

Kırmızı siyahlı ekibin patronu Kazım Arslan, Ceyhanspor karşısında alınan beraberliğin herkesi çok üzdüğünü ancak şanslarının halen devam ettiğini söyledi. Futbolda her şeyin olabileceğini vurgulayan Arslan, ‘’Ceyhanspor ile oynanan müsabakada şampiyonluk avantajımızı azalttık ama şansımız halen devam ediyor. Futbolda her şey olabilir. Biz nasıl Yozgatspor olarak rakiplerimize puan kaptırıyorsak, şampiyonluk yarışı içerisinde olduğumuz Nevşehirspor ve ile Aksaray Belediyespor’da puan kaybedecektir. Biz Aksarayspor ile başlayıp ligin son haftasına kadar devam edecek bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Biz bu seriyi yakalarsak rakiplerimiz de mutlaka puan kaybedecektir. Elimizdeki çok büyük avantajı kaybetmiş olabiliriz ama halen her şey bitmiş değil. Bu hafta Aksaray Belediyespor karşısında alacağımız bir galibiyet ile avantajın bizim lehimize döneceğine ben inanıyorum’’ dedi.