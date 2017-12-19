-YARIŞTAN KOPMADIK!

Asbaşkan Ahmet Akgün, Kayseri Şekerspor ile oynadıkları maçın istemedikleri skorla sonuçlandığını, ancak takım olarak yarıştan kopmadıklarını söyledi. Yozgatspor’un ikinci devre için hazırlıklarını sürdüreceğini, yeni transferler yaparak kadronun da güçleneceğini belirten Ahmet Akgün, “Zirvede durmak ve yerleşmek kolay değildir. Ancak bizim hedefimiz daima zirvedir, yani şampiyonluktur” dedi.

Akgün, takım olarak karamsarlığın söz konusu olmadığını, ligin ikinci yarısında rakiplerinde çelme yiyeceğini vurgulayarak, “Biz ikinci devrede daha iyi bir takım ile daha iyi bir mücadele ortaya koyacağız. Bazı oyuncularımız ile yollarımız ayrılacak ancak ikinci devre kadromuz daha da güçlenecek” diye konuştu.